Heute ist Vorlesetag: Tipps für Eltern von der Expertin

Zum bundesweiten Vorlesetag waren auch in NRW viele Aktionen geplant. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) las in einer Gemeinschaftsgrundschule in Düsseldorf "Ronja Räubertochter", Schulministerin Dorothee Feller (CDU) in einer Gemeinschaftsgrundschule in Neuss "Die Schnecke und der Buckelwal", und Familienministerin Josefine Paul (Grüne) las im Naturkindergarten "Die Wildschweinbande" in Langerwehe (Kreis Düren) aus dem Buch "Das alles ist Familie".

"Bildung ist der entscheidene Faktor"

Jedem fünften Kind zwischen einem und acht Jahren in Deutschland wird nach einer Umfrage unter Eltern in der Familie nie vorgelesen. Das hat die Stiftung Lesen im aktuellen "Vorlesemonitor" veröffentlicht. Vor allem Eltern mit einem geringen Bildungsabschluss lesen ihren Kindern laut der Studie seltener vor. In 31 Prozent der Familien, in denen die Eltern einen Volks- oder Hauptschulabschluss oder keinen Abschluss haben, wird den Kindern nie vorgelesen. Bei Familien, in denen die Eltern einen höheren Abschluss wie etwa Abitur haben, liegt dieser Anteil bei 18 Prozent.