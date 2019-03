Zehn Jahre ist es her, seit der 17-jährige Tim K. in Winnenden und Wendlingen (Baden-Württemberg) 15 Menschen erschoss und sich dann selbst das Leben nahm.

Nicht erst seit diesem Amoklauf überlegen Politik und Behörden, wie solche Taten in Zukunft verhindert werden können. Und wie sich Lehrer, Schüler und Sicherheitskräfte im Ernstfall richtig verhalten. Welche Maßnahmen gibt es in NRW ?

Welche Sicherheitskonzepte gibt es an den Schulen?

Seit 2009 gibt es an jeder Schule in NRW ein Krisenteam. Die Lehrer sollen nicht nur im Notfall die Rettungsmaßnahmen mit organisieren, sondern durch Präventivarbeit so einen Ernstfall verhindern.

Amoklauf: Was können Schulen tun? | Planet Wissen | 10.01.2018 | 02:43 Min. | SWR

Dabei helfen soll ihnen der Notfallordner, der 2015 entstand, als die Landesregierung die 2007 eingeführten Notfallpläne an den Schulen überarbeiten ließ. " Der Ordner gibt umfangreiche Handlungsempfehlungen zum Umgang mit komplexen Schadenslagen, Gewalt und Notfallsituationen sowie Krisen an Schulen ", erklärt ein Sprecher des NRW-Innenministeriums.

So sollen beispielsweise durch die Stärkung der Schulgemeinschaft Gewalt oder Mobbing verhindert werden.