Kinderschützer wollen Ärzte besser vernetzen

Die Zahlen bestätigen diese Prognose: Laut Bundeskriminalamt sind im vergangenen Jahr 133 Kinder in Deutschland durch Misshandlungen gestorben.

Ärzte sollen sich besser vernetzen

"Doctor-Hopping" soll erschwert werden

Um das in Zukunft zu verhindern, will "Riskid" den Austausch zwischen Kinder- und Jugendärzten verbessern. Das Prinzip: Wer bei einem Kind verdächtige Verletzungen feststellt, trägt diese in ein zentrales Datensystem ein. Wenn später ein anderer Arzt das Kind behandelt, kennt er so dessen medizinische Vorgeschichte.