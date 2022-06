Wie sich die Schulen auf den dritten Corona-Herbst vorbereiten

An der Janusz-Korczak-Gesamtschule in Neuss spürt Schulleiter Achim Fischer schon die Corona-Sommerwelle. Eigentlich sei das Virus fast weg gewesen, aber seit einer Woche nähmen die Fälle sprunghaft zu. Noch sei das kein großes Problem. Denn: "Etwa 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler tragen freiwillig noch Maske" , schätzt der Schulleiter.

Sprunghafter Anstieg seit Anfang Juni

In der wöchentlichen Abfrage des Schulministeriums ist der landesweite Trend zu sehen. Zwischen dem 1. und dem 8. Juni stieg die Zahl der Coronafälle unter Schülern um mehr als 2.000. Das ist ein Plus von 41 Prozent. Bei den Lehrkräften sind es 58 Prozent mehr. Es besteht keine Masken- und Testpflicht mehr. Anlassbezogen könnten die verbliebenen Tests jedoch noch eingesetzt werden, heißt es aus dem Schulministerium gegenüber dem WDR .

Infektionsschutz nach den Sommerferien

Achim Fischer, Schulleiter Janusz-Korczak-Gesamtschule Neuss

Schulleiter Achim Fischer hat im Keller seiner Schule noch Masken und Tests liegen. Das würde für drei Wochen nach den Ferien reichen. Und danach? Das Schulministerium hat den Vertrag mit dem Testlieferanten bis Ende des Jahres geschlossen und könne die Schulen bei Bedarf flexibel und zeitnah mit Selbsttests versorgen. Der Philologenverband NRW erwartet mehr: Die Schulen dürften im dritten Corona-Herbst nicht wieder allein gelassen werden. Die neue Landesregierung müsse deshalb frühzeitige, stringente und verlässliche Vorgaben zu Masken, Tests und Quarantäne machen.

Digitale Ausstattung immer noch nicht ausreichend

75 Prozent der Schulen verfügen inzwischen über schnelles Internet. Aber auch das funktioniert noch nicht überall. An der Gesamtschule in Neuss sei es nicht immer zuverlässig, so der Schulleiter. Alle Lehrkräfte hatten noch von Schwarz-Gelb digitale Endgeräte erhalten. Doch das sei einmalig gewesen, sagt Achim Fischer. Die neu eingestellten Lehrkräfte bekommen bisher keine Tablets.