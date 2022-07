Vonovia senkt nachts Temperatur von Heizungen bei Mietern - um Gas zu sparen

Dass der Gasverbrauch gesenkt werden soll, damit es im Fall eines Lieferstopps aus Russland noch möglichst viel Gas gibt, sollte allmählich bei jedem angekommen sein. Von allen Seiten wird schließlich gerade zum Gassparen aufgerufen. Doch wie soll das in der Praxis funktionieren?

Vonovia Unternehmenszentrale in Bochum

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia hat für sich und seine Mieter nun eine Entscheidung getroffen: In Häusern mit einer zentralen Gasheizung soll die Temperatur in der Nacht abgesenkt werden. Konkret werde die Leistung zwischen 23.00 und 6.00 Uhr auf 17 Grad im Raum reduziert. Das teilte das Bochumer Unternehmen am Donnerstag mit. Tagsüber werde wie gewohnt geheizt. Auch die Warmwasserversorgung sei nicht betroffen. Beim Duschen oder Baden gibt es für die Mieter also keine Einschränkungen.

Geringere Temperatur soll Gas sparen

Bei den sommerlichen Temperaturen im Moment hat die Entscheidung eh noch keine Auswirkungen. Die Umstellung der Heiztemperatur soll deshalb auch erst erfolgen, wenn die Anlagen vor Beginn der Heizperiode routinemäßig gewartet werden. Danach sollen durch die Nachtabsenkung bis zu acht Prozent des Heizaufwands eingespart werden.