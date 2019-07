Wie wahrscheinlich ist ihre Wahl?

Von der Leyen will am Dienstagmorgen (15.07.2019) die letzten Unentschlossenen im Plenum in Straßburg von sich überzeugen. Anschließend ist eine öffentliche Debatte geplant. Am Abend wird dann geheim abgestimmt.

Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Macron.

Von der Leyen benötigt die absolute Mehrheit der derzeit 747 Abgeordneten im Europaparlament, mindestens 374 Abgeordnete müssen für sie stimmen. Ob sie diese Stimmen bekommt, ist unsicher. Die 182 Abgeordneten der EVP stehen hinter ihr. Unentschlossen sind noch die Liberalen mit 108 Sitzen sowie die europäischen Sozialdemokraten mit 153 Sitzen. Die 16 SPD -Abgeordneten haben bereits ein Nein angekündigt, ebenso Grüne und Linke.