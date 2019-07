Am Dienstag (16.07.2019) will sich Ursula von der Leyen zur Präsidentin der Europäischen Kommission wählen lassen. Die CDU -Politikerin wäre dann eine Art Regierungschefin und würde die EU in der Welt vertreten.

Was die innere Struktur angeht, besteht offenbar eine kleine Wissenslücke.