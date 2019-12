Die offizielle Eröffnung der Volmetalbahn wird am Samstag (14.12.2019) mit Sonderzügen und Festakt groß gefeiert. Ab Sonntag können auch Ausflügler, Berufspendler und Einkaufsbummler im Stundentakt aus dem Märkischen Kreis ohne Umstieg nach Köln fahren.

Die Bahn hat in den Ausbau des letzten Teilstücks der Volmetalbahn rund 12,5 Millionen Euro investiert, allein fast sieben Million Euro in neue Gleise und neue Signale.

Künftig kein Schneckentempo mehr

Um eine Streckengeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern zu erreichen, wurden 19 Bahnübergänge angepasst und umgebaut. Dafür wurden neue Ampelanlagen und Schranken installiert.

An vier Bahnübergängen standen bislang nur Andreaskreuze, und es gab gar keine Schranken. Die Züge konnten diese Übergänge deswegen nur im Schritttempo passieren.

Zeitaufwendige Verhandlungen und Planungen

Einfahrt in Brügge

Immer wieder hatte sich der Ausbau des letzten Teilstückes der Volmetalbahn verzögert. Die Planung dauerte länger als gedacht. Außerdem gab es teilweise schwierige und zeitaufwendige Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern wegen des Ausbaus der Bahnübergänge.

Außerdem ist in Kierspe ein neuer Bahnhof entstanden, in dem sich die Züge treffen können. Das ist auf der größtenteils eingleisigen Strecke sonst nur noch in Hagen-Rummenohl möglich.

In Halver-Oberbrügge wurde ein neuer Bahnsteig gebaut. Über mehrere hundert Meter Länge sind hier Stütz- und Schallschutzwände errichtet worden. Die Kosten alleine dafür werden auf fast vier Millionen Euro geschätzt.