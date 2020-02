Landesregierung lehnt Vollverschleierung an Schulen und Unis ab

NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) lehnt Gesichtsschleier an Schulen und Universitäten ab. Nikab und Burka hätten dort nichts zu suchen, sagte Stamp am Dienstag (04.02.2020) in Düsseldorf.

Der Minister warnte aber davor, aus wenigen Einzelfällen ein großes Thema zu machen. Derzeit seien ihm keine Fälle aus Nordrhein-Westfalen bekannt, sagte Stamp.

Hamburg und Schleswig-Holstein wollen Schulgesetze ändern

In Hamburg und Schleswig-Holstein hatten einige Fälle für Aufsehen gesorgt. Gestern hatte ein Gericht das Verschleierungsverbot an einer Schule gekippt. Eine Hamburger Berufsschülerin will mit Vollverschleierung am Unterricht teilnehmen. Die Schulbehörde ist dagegen, unterlag aber nun vor dem Oberverwaltungsgericht.

Die Universität Kiel hatte einer muslimischen Studentin untersagt, mit Nikab in die Vorlesungen zu kommen, und bat die Landesregierung um Klärung. Hamburg und Schleswig-Holstein wollen die Schulgesetze ändern.