Volle Freibäder in NRW: Wie sicher ist das Baden noch?

Am Montag legt der Sommer eine Pause ein - allerdings nur eine kurze. Schon am Dienstag kann es in NRW laut den WDR-Wetterexperten wieder bis zu 26 Grad warm werden, am Mittwoch und Donnerstag bis zu 30 Grad. Es wird also Freibad-Wetter. Schon vergangenes Wochenende, insbesondere am heißen Samstag, haben viele Menschen aus NRW nach einer Abkühlung gesucht.

Doch immer wieder endet der Badespaß tödlich. Das höchste Risiko besteht an unbewachten Seen und Flüssen. Doch auch in Schwimmbädern ertranken in Deutschland 2021 sieben Menschen. Am Samstag erst verunglückte in NRW ein 18-Jähriger tödlich in einem Strandbad in Hürth. Wird es gefährlicher, wenn es voll wird? Fragen und Antworten: