Wintervögel-Zählung: Nabu ruft zum Mitmachen auf

Das milde Wetter der vergangenen Tage könnte die Vogelbeobachter dieses Jahr vor eine Herausforderung stellen. Dadurch könnten einige der Tier noch in den Wäldern sein, wo sie laut Nabu bei dieser Witterung genug Nahrung haben. " Immerhin sind aber für das Wochenende etwas frostigere Temperaturen angekündigt, so dass sich vielleicht doch ein paar mehr Vögel am Futterhaus einfinden werden ", erklärte der Nabu.

Spatz und Kohlmeise 2022 am meisten gesichtet

Bei der Zählung im Januar 2022 war der Haussperling, auch Spatz genannt, der meistgezählte Wintervogel in Deutschland, gefolgt von der Kohlmeise.