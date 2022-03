Russland vor Gericht: Was die Völkermord-Klage in Den Haag bedeutet

Russland verweigert die Anhörung

Geplant war, dass Russland sich am Dienstag vor dem Internationalen Gerichtshof zu den Vorwürfen äußern soll. Der russische Botschafter in den Niederlanden teilte dem Gericht jedoch mit, dass Russland die Teilnahme an der Anhörung verweigert und nicht an der Verhandlung teilnehmen wird.

Auch, dass Russland dem Richterspruch aus Den Haag nachkommen wird, ist mehr als unwahrscheinlich. Zwar sind die Urteile des IGH bindend, das Gericht hat aber keine Möglichkeit einen Staat zur Umsetzung zu zwingen. Bei Missachtung des Urteils könnte der UN -Sicherheitsrat einschreiten und Sanktionen verhängen. Das wird in diesem Fall aber wohl nicht passieren, da Russland im UN -Sicherheitsrat ein Vetorecht hat.

Urteil als weiteres Druckmittel

Wann ein Urteil erfolgt, steht noch nicht fest. Der Ukraine geht es nicht allein darum, sondern viel mehr, Russland diplomatisch unter Druck zu setzen und eine moralische Botschaft zu senden: Es gehe darum, der Welt zu zeigen, dass Wladimir Putin der Kriegsverbrecher des 21. Jahrhunderts ist, sagte ein Regierungssprecher der Ukraine.