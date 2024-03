Vodafone streicht erneut tausende Stellen

Der angeschlagene Vodafone-Konzern will in den kommenden zwei Jahren 400 Millionen Euro sparen. Um das zu erreichen, sollen in Deutschland noch einmal rund 2.000 Stellen gestrichen werden. An welchen Standorten diese Stellen gestrichen werden sollen und welche Bereiche des Konzerns betroffen sind, hat die Konzernleitung noch nicht öffentlich gemacht.

Vodafone kämpft seit Jahren mit schlechten Geschäftszahlen

Weiteres Geld will der Konzern sparen, indem veraltete IT -Strukturen abgeschaltet werden. Die deutsche Vodafone GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist ein Tochterunternehmen des britischen Vodafone Konzerns und hat schon seit einigen Jahren mit schlechten Geschäftszahlen zu kämpfen. Die neue Konzernchefin Margherita Della Valle hat dem Unternehmen einen strikten Sparkurs verordnet.

Strikter Sparkurs schon seit Jahren

Schon im vergangenen Jahr wurde ein groß angelegtes Sanierungsprogramm verkündigt. Auch damals schon wurde der Abbau von 11.000 Arbeitsplätzen weltweit angekündigt. Betroffen waren auch deutsche Vodafone Standorte, 1300 Arbeitsplätze wurden hierzulande gestrichen.