Vodafone-Netz weiterhin gestört

Im Kabelnetz des Telefon- und Internetanbieters Vodafone gibt es weiterhin eine Störung. Wie ein Unternehmenssprecher dem WDR am Dienstagmorgen (28.04.2020) mitteilte, arbeiteten die Technik-Spezialisten "mit Hochdruck daran, die Störung final zu beseitigen ".

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Nachdem eine erste Störung, die am Montag (27.04.2020) von etwa 18.30 Uhr bis 22.30 Uhr auftrat, behoben wurde, kam es am Dienstag ab 6.15 Uhr zu neuen Einschränkungen im Kabelnetz in NRW , Baden-Württemberg und Hessen (früher: Unitymedia-Netz).

" Der Datenverkehr läuft nicht so rund wie gewohnt. Es kommt sporadisch zu Überlast-Situationen, durch die einzelne Kabelkunden vom Internet abgeschnitten sind ", heißt es von Unternehmensseite.

Softwareproblem auf wichtigem Server

Grund für den Ausfall sei ein Serverproblem, das durch Einspielung einer neuen Software abgemildert, aber bislang noch nicht nachhaltig gelöst werden konnte, teilte das Unternehmen mit. " Wir bitten die betroffenen Kabelkunden um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten. Uns ist bewusst, dass es hier nicht nur um eine technische Reparatur geht, sondern um Kunden, die klare Kommunikationsbedürfnisse haben und den Anschluss an das Kabelglasernetz von Vodafone wünschen und benötigen ", so der Sprecher.

So kann das Aufrufen von Webseiten, das Streamen von Filmen und Online-Spiele weiterhin beeinträchtigt sein.

Stand: 28.04.2020, 10:33