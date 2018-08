" Hau die Kohle aus dem Flöz "

Spielansicht: Begegnung mit virtuellem Kumpel

Ebenfalls zum Bergwerk-Projekt gehört eine interaktive 3-D -Tour durch Prosper Haniel. Auch hier geht es um räumliches Erleben durch die VR -Brille. Richtig ins Schwitzen kommen Nutzer schließlich bei der 4-D -Experience. Dabei schlüpft man in die Haut eines Kumpels und reist zurück in das Jahr 1920, als die Kohle noch in unsicheren Stollen mit der Spitzhacke aus dem Flöz geschlagen wurde. Dramatisches Ende inklusive.

Hitze, Wind und Vibrationen

Proband bei Bergmann-Spiel

Mit VR -Brille und Controllern an den Händen wird hier richtig angepackt. Eine Rüttelplatte sorgt für Vibration, ein Heizgerät simuliert die Hitze unter Tage und ein rauchiger Wind bläst dem "Bergmann" dabei ins Gesicht. Diese 4-D-Erfahrung kann man nicht am eigenen Rechner erfahren. Sie ist als Spiel konzipiert. Zu erleben aber auf der nächsten Gamescom in Köln oder am NRW -Tag in Essen.

Grubenwehr und maximale Frischluft

"Bergwerk 360 Grad" ist das bislang aufwendigste VR-Projekt des WDR. Das liegt auch an der Entstehungsgeschichte. Der Einsatz von elektronisch betriebenen Kameras ist unter Tage normalerweise völlig ausgeschlossen. Schon ein einziger Funke, der zum Beispiel beim Akkuwechsel entsteht, könnte ein Schlagwetter - eine Methangas-Explosion unter Tage - auslösen.

Making of: Dreharbeiten in der Waschkaue

Dass am Ende dann doch in über 1.000 Meter Tiefe gedreht werden durfte, ist einer behördlichen Ausnahmegenehmigung mit diversen Auflagen zu verdanken. Für jeden Drehtag wurde die Frischluftzufuhr maximiert. Stets begleitete die Grubenwehr das Team und Spezialisten kontrollierten ständig den Gasgehalt der Luft.