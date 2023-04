Durch den Verkauf geht das Wärmepumpen-Geschäft von Viessmann an einen Big Player, der durch die Massenfertigung in der Lage ist, günstiger zu produzieren. Ohne den Verkauf besteht das Risiko, dass Viessmann als Familienunternehmen untergehen könnte, weil es nicht in der Lage ist, mit den günstigen Preisen der Wärmepumpen aus Amerika mitzuhalten.

Der Wärmepumpen-Hersteller Vaillant aus NRW strebt im Gegensatz zu Viessmann keinen Schulterschluss mit einer ausländischen Firma an, um langfristig im Wettbewerb zu bestehen. " Wir sind der Meinung, die Transformation der Vaillant Group zu einem führenden Wärmepumpenanbieter aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können ", sagte Vaillant-Sprecher Jens Wichtermann.

Was bedeutet der Deal für die Heizwende?

WDR-Wirtschaftsredakteur Wolfgang Landmesser

Es könnte bedeuten, dass es einfacher wird, sich eine Wärmepumpe zuzulegen. Durch den Verkauf wird " die Produktion pro Stück günstiger und die Geräte lassen sich günstiger anbieten ", sagt Wolfgang Landmesser aus der WDR -Wirtschaftsredaktion. Das kann in den kommenden Jahren entscheidend sein. Denn gerade fahren auch viele andere Hersteller ihre Produktion hoch – in Japan, Südkorea oder auch in China.

Sie werden auch immer stärker versuchen, auf dem europäischen und speziell dem deutschen Markt Fuß zu fassen. " Dadurch werden deutsche Hersteller, die im Moment noch gut verdienen, immer stärker unter Druck geraten ", so Landmesser.

Machen wir uns bei Wärmepumpen abhängig vom Ausland?

Danach sieht es aus. Experten verweisen darauf, dass die für die Heizwende wichtigen Wärmepumpen künftig vor allem außerhalb Deutschlands gebaut würden. Schon vor dem Verkauf der Viessmann-Klimasparte sei zunehmend im europäischen Ausland investiert worden, berichtet das Münchener Beratungsunternehmen S&B Strategy. Beispiele seien Werke von Bosch und Viessmann in Polen sowie von Vaillant in der Slowakei. Dort lockten schnellere Genehmigungsverfahren, geringere Energiepreise und niedrigere Lohnkosten.