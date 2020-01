Bärbel Höhn (Jahrgang 1952) studierte Mathematik und Volkswirtschaft. Seit 1985 ist sie Mitglied der Grünen. Sie gehörte zu den ersten Abgeordneten der Grünen in NRW , die 1990 in den Landtag einzogen. Bei vier NRW-Landtagswahlen war sie Spitzenkandidatin ihrer Partei.

Von 1995 bis 2005 war sie Umweltministerin in einer rot-grünen Koalition. 2005 zog sie in den Deutschen Bundestag, dem sie bis 2017 angehörte. Danach wurde sie ehrenamtliche Energiebeauftragte für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Afrika. Seit 1978 lebt die gebürtige Flensburgerin in Oberhausen im Ruhrgebiet.