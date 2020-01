Nach und nach wurden immer mehr Regierungen mit grüner Beteiligung gebildet, in Kommunen und Bundesländern. Natürlich mit der SPD, denn die stand ihnen programmatisch am nächsten. Schwarz-Grün? Eine Provokation! Bis zur ersten Zusammenarbeit mit der CDU war ein weiter Weg, sie fand zunächst auf kommunaler Ebene statt. In Köln zum Beispiel besiegelten Barbara Moritz (Grüne) und Rolf Bietmann (CDU) 2003 das erste schwarz-grüne Bündnis in einer Millionenstadt.