Das Grundgerüst ist denkbar simpel: 25 Zeilen à 40 Zeichen in sechs Farben (plus Schwarz und Weiß). In diesem einfachen Rahmen informiert der Videotext der ARD seit mittlerweile 40 Jahren Millionen von Menschen über das Weltgeschehen, Sport und natürlich das Fernsehprogramm - am Montag (01.06.2020) feiern die Pixel 40. Geburtstag.

Wer nutzt den Videotext heute überhaupt noch?

1983 ist der WDR die erste Landesrundfunkanstalt mit Videotext.

Mehr als 16 Millionen Menschen nutzen nach aktuellen Daten des ARD-Trends den ARD-Text. Im April dieses Jahres griffen laut AGF/ GfK -Videoforschung bundesweit durchschnittlich 2,84 Millionen Nutzer am Tag auf den Teletext zu.

Auch in NRW belegt der ARD-Text mit dem Angebot des ZDF mit jeweils 640.000 Nutzern den ersten Platz. Dicht gefolgt vom drei Jahre jüngeren WDR -Videotext mit 460.000 Nutzern täglich.

Wieso ist der Teletext auch in Zeiten von Internet noch so beliebt?

Frauke Langguth leitet seit 2008 den Videotext der ARD

Für die Leiterin des ARD-Texts, Frauke Langguth, ist der Hauptfaktor, der das Angebot begrenzt, gleichzeitig der größte Vorteil: " Die Nachrichten im Videotext sind kurz, kompakt und immer aktuell! " Dadurch, dass nur eine bestimmte Menge Text auf eine Teletext-Seite passe, enthalte jede Meldung ausschließlich verdichtete Informationen.