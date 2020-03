Stromausfall in Viersen behoben

In mehreren Stadtteilen von Viersen ist am Samstag (07.03.2020) der Strom ausgefallen. Betroffen waren laut dem Kreis Viersen etwa 25.000 Menschen in den Ortsteilen Dülken, Boisheim und Hausen. Ursache für die Panne war ein technisches Problem gewesen.

"In einer Umspannanlage hatte es einen Spannungsüberschlag gegeben, einen sogenannten Lichtbogen" , sagte ein Sprecher des Kreises dem WDR . Zweieinhalb Stunden nach der ersten Störungsmeldung seien alle Betroffenen wieder mit Strom versorgt gewesen.