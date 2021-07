Vier-Tage-Woche in Island: Auch ein Modell für uns?

Nur vier Tage in der Woche arbeiten und für fünf bezahlt werden - wohl für viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eine Traumvorstellung. In Island wurde sie für eine Zeit lang wahr. Für eine Studie im Auftrag der Regierung wechselten 2.500 Menschen fünf Jahre lang ohne Lohnabzug in die Vier-Tage-Woche.

Studie aus Island: Glücklichere Arbeitnehmer

Das Ergebnis: Dieses Arbeitsmodell sei ein " überwältigender Erfolg ", so Will Stronge gegenüber der BBC , die an der Studie mitgewirkt hat. Den Arbeitenden geht es besser, sie haben mehr Zeit, fühlen sich grundsätzlich glücklicher und leiden weniger unter Burnout und Stress.

Das wiederum wirkte sich positiv auf die Arbeit aus, die trotz der verkürzten Arbeitszeit laut Studie genauso gut erledigt wurde - teilweise wurde in kürzerer Zeit sogar mehr gearbeitet. "Die Produktivität und die erbrachte Leistung blieben gleich oder verbesserten sich sogar bei den meisten Versuchsarbeitsplätzen ", heißt es in dem Bericht.

Um das Produktivitätsniveau zu halten, wurden auch Arbeitsabläufe optimiert: So fanden weniger und kürzere Meetings statt, anderes wurde komplett gestrichen.

Vier-Tage-Woche bei vollem Lohn: Ein Vorbild?

Könnten deutsche Unternehmen dieses Modell übernehmen? Andrea Hammermann vom Institut der Deutschen Wirtschaft zeigt sich skeptisch. Denn es gebe hier bereits viel Flexibilität mit Teilzeitmodellen, sagte sie dem WDR . Außerdem glaubt sie nicht, dass sich dieselbe Arbeit in weniger Zeit erledigen lasse. Die Folge: Mehr Personal müsste her.

Psychologe Michael Kastner

Auch Arbeitspsychologe Michael Kastner ist skeptisch, dass bei weniger Zeit mehr geleistet werden könne. Das könne sogar kontraproduktiv sein, sagte er dem WDR. Der Grund: Die Anforderungen an die Arbeitnehmer, die nur noch vier Tage in der Woche arbeiten, würden höher werden, wie er glaubt. " Und das kann den Druck erhöhen. "

Trotzdem zeigt sich Kastner erfreut über die Studie, weil sie zeige, wie wichtig die Work-Life-Balance ist.

Hohe Wochenarbeitszeit in Island

In Island sind auf Grundlage der Studienerkenntnisse die Gewerkschaften bereits in Verhandlungen mit den Arbeitgebern getreten. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit für Vollzeitbeschäftige betrug in dem Inselstaat 2019 - so die neuesten Zahlen - 39,2 Stunden. In Deutschland waren es 34,8 Stunden.