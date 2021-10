Macht, Sex, Selbstbestimmung: Wo stehen wir vier Jahre nach MeToo?

"Das Thema ist auf der Leitungsebene angekommen" , sagt sie. In vielen Betrieben verändere sich etwas - unterm Strich aber noch zu wenig. Laut der Studie erlebt etwa jede achte Frau sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.

Die Gerichte sind jetzt sensibler. Julia Viohl, Fachanwältin für Arbeitsrecht

Gesetzlich hat sich seit der MeToo-Debatte zwar kaum etwas getan im Zusammenhang mit Sexismus, sexueller Belästigung und sexuellen Übergriffen. Aber: " Auch wenn die gesetzliche Grundlage in Deutschland nicht verändert wurde, hat sich doch die Rechtsprechung geändert ", sagte die Arbeitsanwältin Julia Viohl dem WDR.

Anwältin: Gerichte bei sexueller Belästigung sensibler

Rechtsanwältin Julia Viohl

" Die Gerichte sind jetzt sensibler ", sagt sie in Bezug auf sexuelle Belästigung im Job. " MeToo hat die Gesellschaft verändert: Es werden mehr Fälle gemeldet, und mehr Fälle werden zugunsten der Opfer entschieden."

Meistens komme es aber gar nicht erst zum Prozess. Stattdessen einige man sich außergerichtlich auf einen Aufhebungsvertrag. Mittlerweile verlören in etwa 70 Prozent solcher Rechtsstreitigkeiten die mutmaßlichen Täter beziehungsweise Täterinnen ihren Job, so die Erfahrung der Anwältin.

Mehr Ermittlungsverfahren zu sexueller Selbstbestimmung

Auffällig verändert hat sich in den vergangenen Jahren die Zahl der mutmaßlichen "Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung", wie es im Strafgesetzbuch heißt. Der deutliche Anstieg liege aber sicherlich weniger an MeToo als an der Reform des Sexualstrafrechts, so Sozialwissenschaftlerin Meshkova. Seit November 2016 sind sexuelle Handlungen bereits dann strafbar, wenn es den " erkennbaren Willen " dagegen gibt. Vorangegangen waren die "Kölner Silvesternacht" und die Debatte "Nein heißt Nein".

Meshkova: Beratungsstellen unterfinanziert

" Kaum geändert" habe sich die Situation vieler Beratungsstellen zu Themen wie sexueller Gewalt, sagt Meshkova, die mit vielen in Kontakt steht. "Sie sind weiterhin unterfinanziert." Dabei sei die Nachfrage nach den Angeboten teils deutlich gestiegen.

So schnell ändert sich die Gesellschaft nicht. Ksenia Meshkova, Sozialwissenschaftlerin