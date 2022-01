Viagra künftig rezeptfrei?

"Eine Schachtel Viagra, bitte!" So könnten man es in Apotheken möglicherweise bald öfter zu hören bekommen. Am Dienstag wird ein Expertengremium über die Rezeptpflicht-Befreiung für den Wirkstoff Sildenafil beraten. Er hilft bei Erektionsstörungen. Was man dazu wissen muss - ein Überblick.

Werden Pillen wie Viagra bald frei verkäuflich sein?

Nicht ganz. Sollte die Rezeptpflicht für den Wirkstoff Sildenafil tatsächlich aufgehoben werden, gäbe es für Viagra und die vielen Nachahmer-Präparate immer noch eine Apotheken-Pflicht. Nur dort könnte man sie kaufen. Aber man müsste eben nicht mehr zum Arzt. So ist es inzwischen unter anderem in Großbritannien, der Schweiz und Norwegen - teils ist allerdings eine Beratung in der Apotheke Voraussetzung für den Kauf.

Am Dienstag berät der Sachverständigen-Ausschuss für Verschreibungspflicht beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Bonn, ob er diesen Schritt empfiehlt. Das Ergebnis wird zum Nachmittag erwartet. Die Entscheidung liegt letztlich beim Bundesgesundheitsministerium, das den Empfehlungen in der Regel aber folgt.