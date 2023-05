Verwahrloste Katzen entdeckt - Woran erkennt man seriöse Tier-Züchter?

Den Wunsch nach einem Haustier gibt es wohl in jedem Haushalt, in dem Kinder wohnen. Aber wie kommt man überhaupt an ein Tier? Und worauf sollte man beim Kauf achten, zum Beispiel einer Katze? Nach dem Fund von rund 100 Katzen bei einem mutmaßlich illegalen Züchter in Lippstadt könnten folgende Tipps für Tierfreunde hilfreich sein.

Worauf gilt es beim Katzenkauf zu achten?

Generell gibt es drei Möglichkeiten, sich ein Kätzchen zu besorgen: Aus dem Tierheim, vom Züchter oder durch private Inserate. Ein Tier aus dem Tierheim zu holen, ist aus folgenden Gründen sinnvoll: Erstens bekommt das Tier eine zweite Chance für ein schönes Leben, zweitens sind Tierheimkatzen meist kastriert, geimpft und gesundheitlich kontrolliert.

Darüber hinaus können die Mitarbeitenden im Tierheim Auskunft über Herkunft und Charakter des Tieres geben und einschätzen, ob es für das jeweilige Zuhause geeignet ist. Und: Viele Tierheime sind überbelegt. Jedes Tier weniger hilft.