Corona-Regeln: Kommt jetzt die große Sorglosigkeit?

Eine dichte Menschenmenge drängelt sich am Mittwochabend (20.05.2020) vor Kneipen auf dem Brüsseler Platz in Köln. Kaum jemand wahrt trotz Corona-Regeln den Mindestabstand oder trägt eine Maske. Kurz vor Mitternacht räumt die Polizei den Platz. Anwohner berichteten dem WDR , dass es an den Tagen zuvor ähnliche Szenen gegeben habe.

Psychologe: "Subjektives Gefühl täuscht über Gefahr hinweg"

Viele Menschen haben inzwischen das Gefühl, dass sich nach den Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen eine neue Sorglosigkeit breit macht. Der Münsteraner Psychologe Alfred Gebert sagte dem WDR am Freitag (22.05.2020), auch am Aasee sei es erschreckend eng gewesen. Seine Erklärung, warum die Gefährlichkeit des Coronavirus häufig unterschätzt werde: "Weil wir alle keine gelernten Statistiker oder Epidemiologen sind, sondern Menschen, die sich auf ihr subjektives Gefühl verlassen - und das täuscht uns laufend."

Zur subjektiven Wahrnehmung gehört laut Gebert auch, dass die Infektionszahlen runtergingen: "Und wer hat persönlich jemanden getroffen, der wirklich Corona hatte? Da kennt ja kaum einer einen. Darum gibt es auch so viele, die gar nicht glauben, dass es das gibt."