Pilzsammler müssen ohne Pfifferlinge auskommen

Für Pfifferlinge sieht es diese Saison schlecht aus. "Das ist eine frühe Sorte, normalerweise gibt es die ab Frühsommer" , sagt Volker Walther vom Pilzkundemuseum in Bad Laasphe. Bisher gab es davon aber nur wenige. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass in NRW noch große Mengen an Pfifferlingen wachsen werden, heißt es auch von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie.

Noch Hoffnung für andere Pilzsorten

Ganz abschreiben müsse man die Pilzsaison aber nicht, erklärt Volker Walther. Wenn der angekündigte Regen am Wochenende (25./26.08.2018) kommt, sieht der Pilzexperte Hoffnung für andere Sorten. "Die Röhrlinge werden noch kommen" , prognostiziert er. Dazu zählen beliebte Speisepilze wie Steinpilze oder Maronen.

Links der gesunde Leberreischling, rechts der verkümmerte.

Fest sagen, wann welcher Pilz kommt, könne man ohnehin nicht, meint Walther. Denn der Pilz fängt zunächst als Fadengeflecht unter dem Boden an zu wachsen. Daraus entsteht dann der Fruchtkörper - das, was Pilzsammler im Wald pflücken. Ob aus dem Fadengeflecht ein Champignon oder Steinpilz wird, sieht man also erst, wenn der Fruchtkörper aus der Erde gewachsen ist.

Pilze brauchen Wasser, um sich zu verbreiten

Damit neue Pilze wachsen können, bildet der Fruchtkörper Sporen. Diese werden durch den Wind weiter getragen. Bei Trockenheit allerdings bildet der Pilz diese Sporen nicht. Für die Saison im September bleibt also zu hoffen, dass der angekündigte Regen am Wochenende länger bleibt.