Flächenverbrauch in NRW gefährdet Grundwasser

Viel Regenwasser fließ in die Kanalisation und Fehlt dem Grundwasser

An vielen Orten in NRW , gerade in den Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet, trägt aber auch die Versiegelung ihren Teil dazu bei, sagt Brigitte Spengler von der Emschergenossenschaft: "Durch den hohen Anteil an versiegelter Fläche wird viel Regenwasser in die Kanalisation eingeleitet und dann über die Kläranlage in die Gewässer. Es ist also damit für die Grundwasserneubildung verloren."

Uweltschützer fordern Umdenken in der Politik

10 ha , also etwa zehn Fußballfelder freie Fläche gehen jeden Tag nach Berechnungen des LANUV in Nordrhein-Westfalen verloren, werden zu Gewerbegebieten, mit Wohnhäusern bebaut oder für den Straßenbau asphaltiert. Etwa auf der Hälfte dieser Fläche wird Wasser in die Kanalisation geleitet. Damit fehlen für die Grundwasserneubildung 15 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr, das ist fünfmal das Volumen des Harkortsees.

Äcker und Wiesen sollen in Datteln zum Gewerbegebiet Newpark werden