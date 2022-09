Gullydeckel fliegen plötzlich in die Luft

Am Abend wurden in Euskirchen sechs Gullydeckel auf dem Rüdesheimer Ring hochgeschleudert. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen der Feuerwehr zufolge könnte es eine Verpuffung in der Kanalisation mit einer anschließenden Druckwelle gegeben haben. Als Vorsichtsmaßnahme wurden zwei Hochhäuser teilweise evakuiert.

Benzingeruch aus dem Kanalschacht