Wenn Kinder spurlos verschwinden

Strategie von Fall zu Fall unterschiedlich

Geht bei der Polizei eine Vermisstenanzeige ein, komme es ganz drauf an, wie sich der Fall darstellt, sagt Lothar Zuch, der bei der Polizei in Dortmund seit 20 Jahren Vermisstenfälle bearbeitet. " Es gibt keine Schablone für das richtige Vorgehen. "

Verschwindet ein Kind oder Jugendlicher, startet die Suche sofort. Dann durchkämmen, je nach Fall, Hundertschaften ein Waldgebiet oder es kann auch ein Hubschrauber zum Einsatz kommen. Und das " Klinkenputzen ", wie Zuch das nennt, beginnt: Die Eltern befragen – was könnte hinter dem Verschwinden stecken? In der Schule fragen – gab es Probleme mit Klausuren, was sagen die Mitschüler? " Manchmal hören wir erst in der Schule, dass das Kind seit Tagen nicht mehr da war. "

Erwachsene dürfen verschwinden

Ein erwachsener Mensch dagegen habe grundsätzlich das Recht, zu verschwinden, sagt Zuch. 2015 entdeckte die Düsseldorfer Polizei durch Zufall eine aus Braunschweig stammende Frau, die dort seit 31 Jahren als ermordet galt. Sie lebte seit Jahrzehnten unter falschem Namen in Düsseldorf.

Taucher suchten nach vermisstem Kind

Dennoch werde geprüft, ob der oder die Vermisste gesund ist oder selbstmordgefährdet. Erst, wenn ein freiwilliges Verschwinden unwahrscheinlich wird, intensiviere sich die Suche.

Dann können sogenannte Mantrailer, ausgebildete Suchhunde, zum Einsatz kommen, Taucher oder Hubschrauberflüge mit Wärmebildkamera. Bankkonten werden überprüft. Oft würden Familienangehörige erst nach und nach wichtige Infos offenbaren, die ihnen zunächst unangenehm erschienen. Neuerdings werden zunehmend ältere, demenzkranke Menschen als vermisst gemeldet. " Das ist ein wachsendes Problem ", so Zuch.

