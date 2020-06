Vermisste Kinder: Ungeklärte Fälle in NRW

Katrice L. – vermisst seit dem 21. November 1981

Dieser Fall beschäftigt Behörden über Ländergrenzen hinweg. Katrice ist die Tochter eines britischen Soldaten, der in Paderborn stationiert war. Sie verschwand an ihrem zweiten Geburtstag, als ihre Mutter sie in einem Geschäft kurz aus den Augen ließ. Der Fall ist fast 40 Jahre her – trotzdem ist er noch nicht zu den Akten gelegt. Erst im vergangenen Jahr nahm die britische Polizei einen Verdächtigen fest, ließ ihn aber wieder frei. Ihr Vater sagt, dass er auch mit einer schlechten Nachricht umgehen könne: ''Dann weiß ich wenigstens, wo sie ist. Aber ich werde nicht aufgeben zu glauben, dass Katrice lebt.“