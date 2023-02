Zahl möblierter Wohnungen steigt: Schlupfloch gegen die Mietpreisbremse

Städte gehen gegen "Schatten-Hotels" vor

Zumindest in einigen NRW-Großstädten gibt es allerdings Einschränkungen. In Aachen, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Münster und anderen Städten darf Wohnraum nur eingeschränkt für kurze Zeiträume vermietet werden. Damit wollen die Städte verhindern, dass Wohnungen über Portale wie Airbnb dauerhaft für jeweils wenige Tage an Touristen vermietet werden. Vermieter müssen sich bei der Stadt registrieren und ein Belegungsbuch führen. Geraten sie in Verdacht, ein "Schatten-Hotel" zu führen, kann die Stadt eingreifen. " Wohnungen sind zuallererst zum Dauer- Wohnen da ", erklärte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) bei der Einführung.