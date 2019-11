Bei der Verleihung des Bremer Fernsehpreises wurden am Freitag (08.11.2019) die besten Angebote der regionalen deutschsprachigen Fernsehprogramme des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Eine Jury um den ARD -Moderator Frank Plasberg wählte aus 24 Nominierungen die Preisträgerinnen und Preisträger für sechs Kategorien aus. Der Fernsehpreis wird von Radio Bremen im Auftrag der ARD verliehen.

Sieben Beiträge des WDR waren nominiert, zwei haben gewonnen. In der Kategorie "Die gelungenste Zuschauerbeteiligung" wurde der Beitrag "#lichtbeidernacht" ausgezeichnet, der am 21. Dezember 2018 in der Lokalzeit Ruhr lief.

Video starten, abbrechen mit Escape Aktion "Licht bei der Nacht" leuchtet nicht nur im Ruhrgebiet. Lokalzeit Ruhr. . 03:12 Min. . Verfügbar bis 21.12.2019. WDR. Von Jennifer Kerkhoff.

Den Preis in der Kategorie "Worauf wir besonders stolz sind" vergab die Jury an "5 Dinge, die Sie tun können, wenn Sie tot sind", ausgestrahlt worden in der Lokalzeit aus Bonn am 9. August 2018.

Video starten, abbrechen mit Escape Nach dem Tod, Folge 1: Eine letzte Party schmeißen. Lokalzeit aus Bonn. . 04:42 Min. . Verfügbar bis 08.11.2020. WDR.

Den Bremer Fernsehpreis gibt es mit Unterbrechungen seit 1974. Auch der heutige Jury-Vorsitzende Frank Plasberg hat ihn schon erhalten.