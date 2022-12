Weihnachtsverkehr insgesamt wohl ruhig - mit Ausnahmen

Ruhige Weihnachtstage

An Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag wird es ruhig auf den Straßen sein. Dichterer Rückreiseverkehr droht am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertags, wenn viele Menschen von ihren Familienbesuchen heimkehren. Verglichen mit den Tagen vor Weihnachten sei aber mit einem geringeren Verkehrsaufkommen zu rechnen, so der ADAC.

Nach den Weihnachtstagen erwartet der ADAC in NRW bis Silvester wenig Staus auf den Autobahnen. Dieser Zeitraum gehöre in der Regel zu den stauärmsten des Jahres.