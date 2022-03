NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes trauert um Ehemann (†45)

Der Ehemann von NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes ist tot. Kristian Tangermann wurde nur 45 Jahre alt.

Zur Todesursache ist nichts bekannt. NRW-Ministerpräsident Wüst hat Brandes auf Twitter kondoliert. Er persönlich trauere um einen langjährigen politischen Freund.

Tangermann von Angehörigen gefunden

Wie der "Weser-Kurier" berichtet, wurde Tangermann an seinem Wohnort in Seebergen von Angehörigen gefunden. Laut Polizeisprecher gibt es keine Erkenntnisse zu den Todesumständen. Genausowenig gebe es bisher Hinweise auf Fremdverschulden.

Tangermann war Bürgermeister der niedersächsischen Gemeinde Lilienthal. Diese veröffentlichte auf ihrer Website ein Kondolenzschreiben. Demnach starb Tangermann am Dienstag völlig überraschend. " Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie, hier insbesondere seiner Ehefrau Ina Brandes" , heißt es in dem Text.