Verkehrsgerichtstag: Wer haftet bei Unfällen mit E-Scootern?

Wer haftet bei Unfällen?

Auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar soll jetzt vor allem über die Frage der Haftung gesprochen werden. Zurzeit gilt nämlich bei E-Scootern nicht die sogenannte Gefährdungshaftung. Das bedeutet, dass die Fahrerinnen und Fahrer nicht automatisch bei einem Unfall haften - auch wenn sie keine Schuld haben.

Beim Auto ist das zum Beispiel so - Fahrer oder Fahrerin haften alleine dadurch, dass sie eine potenziell gefährliche Maschine in Umlauf, also in den Verkehr, gebracht haben und damit eine gewisse Gefährung ihrer Umwelt herbeigeführt haben. Diese Gefährdungshaftung gibt es nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch bei Haustieren. Hundehalter haften dementsprechend immer auch für Schäden, die durch ihren Hund entstanden sind.

E-Scooter als Großstadtphänomen

Fast die Hälfte aller E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden passieren laut Statistischem Bundesamt in Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern. Auch der Rest der Unfälle ereignete sich fast ausschließlich innerorts.

Weitere Themen beim Verkehrsgerichtstag in Goslar sind die Sicherheit von Radfahrern im Straßenverkehr sowie der Umgang mit Cannabis.