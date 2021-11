Staus auf NRW-Autobahnen nach langem Wochenende erwartet

Noch ist es ruhig am Allerheiligen-Morgen auf den Autobahnen in NRW . Doch das könnte sich im Laufe des Montags schnell ändern. Denn viele Menschen aus NRW haben das lange Wochenende für einen Kurztrip genutzt. Bereits am Freitag hatte sich der Verkehr auf den Autobahnen in NRW auf insgesamt etwa 360 Kilometer Länge gestaut.