Wenig Schnee trotz Kälte

" Die Gefahr, dass es auf den Straßen glatt wird, ist trotz der Kälte nicht so groß ", sagt WDR -Wetterexperte Roland Vögtlin. Je kälter die Luft ist, desto weniger Feuchtigkeit könne sie aufnehmen. " So kommen heute Morgen nur vereinzelt Schneeschauer herunter, und oft nur mit geringer Intensität ." Lediglich im südlichen Ruhrgebiet wurde am Morgen stärkerer Schneefall gemeldet.