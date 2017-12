Nach vollen Straßen und langen Wartezeiten bei der Bahn am Freitag (22.12.2017) hat sich die Verkehrslage in Nordrhein-Westfalen am Samstag (23.12.2017) sichtlich entspannt. Auf den Autobahnen in NRW hatten Autofahrer am Samstagvormittag freie Fahrt. Und auch bei der Bahn, die wegen eines außergewöhnlich hohen Krankenstandes den Zugverkehr im Sauerland ausdünnen musste, kam es bis zur Mittagszeit nur zu wenigen Verspätungen.

Verspätungen zum Ferienbeginn

Zum Start der Weihnachtsferien am Freitag hatte es noch Engpässe im Reiseverkehr gegeben. Aufgrund vieler Krankmeldungen hatte die Bahn Züge ins Sauerland gestrichen. Betroffen waren nach Bahnangaben die vier Linien RB 52, RB 53, RE 17 und RE 57.

Ersatzlokführer könnten nicht ohne weiteres angefordert werden, erklärte eine Bahnsprecherin, weil für die eingesetzten Dieselloks spezielle Führerscheine vorliegen müssten. Eine Erklärung für den hohen Krankenstand habe die Bahn nicht.