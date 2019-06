Beliebt sind Ziele am Wasser in Norddeutschland oder in den Niederlanden. Die Autobahnen dorthin sind entsprechend voll: Auf der A1, A2, A3, A31 und A57 muss mit sehr langen Staus gerechnet werden. Auch auf der A3 im Großraum Köln und im Bereich Oberhausen sowie in Höhe Arnheim ist mit Staus zu rechnen.

Trubel an Bahnhöfen und Flughäfen

Auch bei der Bahn wird es an Pfingsten trubelig. Die Hauptreisetage werden für Freitag und Samstag sowie für den Pfingstmontag erwartet. Wer flexibel reisen kann, sollte möglichst an einem anderen Tag verreisen.

Die Flughäfen in NRW rechnen ebenfalls mit regem Reiseverkehr. "Vor allem am Freitag wird es ein bisschen voller sein als an einem normalen Reisetag", so eine Sprecherin des Flughafens. Über 80.000 Passagiere erwartet der Flughafen für diesen Tag - normalerweise sind es rund 70.000.

Auch in Köln werden mehr Koffer als üblich über die Rollbänder befördert. Hier wird am Freitag mit 46.000 Passagieren gerechnet. "Die Zahl ist aber nicht vergleichbar mit einem klassischen Ferientag", so die Flughafen-Sprecherin. An Ferientagen werden dort locker 50.000 Passagiere pro Tag erreicht.

Wartezeiten auf dem Weg zurück

Der Rückreiseverkehr wird sich auf den Straßen laut Prognose bereits ab Sonntagmittag bemerkbar machen. Am Montag drohen vor allem auf den Strecken aus dem Norden und den Niederlanden ab 15 Uhr lange Wartezeiten. Erst nach 18 Uhr wird es allmählich ruhiger.

Moderate Temperaturen

Wer sich nach dem vergangenen Hitze-Wochenende auf stabiles Freibadwetter an Pfingsten gefreut hat, dürfte eher enttäuscht werden. Am Samstag klettern die Temperaturen laut Vorhersage von WDR-Wetterexperte Oliver Klein auf maximal 21 Grad. Hinzu könnten einzelne Schauer kommen.