" Parken ist eines der mächtigsten Instrumente. Das Verknappen und Verteuern von Parkplätzen im Straßenraum sind wichtige Maßnahmen ", sagt Oscar Reutter mit Blick auf das Ziel, Städte vom Autoverkehr zu entlasten. Nach Ansicht des Verkehrsexperten vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie haben die Kommunen beim Parken sehr starke Einflussmöglichkeiten.

Negative Effekte höherer Parkgebühren