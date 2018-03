Schnee und Warnstreiks sorgen für Staus

Am Dienstagmittag entspannt sich die Wetterlage. Der leichte Schnee klingt auch im Süden des Landes ab. Es lockert auf, am Nachmittag scheint auch dort die Sonne. Nur im Sauerland, Siegerland und Weserbergland können sich auch am Nachmittag noch einige Wolken halten. Die Höchstwerte liegen bei drei bis acht Grad.