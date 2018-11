Lauter und schmutziger Verkehr: NRW liegt im Mittelfeld

Zur Diskussion über die Fortbewegung in Städten

Beim Thema Verkehr ist Nordrhein-Westfalen Durchschnitt in Deutschland. In einem am Mittwoch (07.11.2018) vorgestellten sogenannten Mobilitätsindex belegt NRW Platz 8 - drei Plätze schlechter als beim Index 2016.

Das Ranking ist ein gemeinsames Projekt verschiedener Organisationen, darunter der Umweltverband BUND, die Allianz pro Schiene und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat. Für den Index wurden offizielle Daten und Statistiken ausgewertet.

Langsame Mobilitätswende

Unter dem Strich bemühen sich nach Ansicht von Verbänden alle Länder noch nicht ausreichend um einen umweltfreundlichen und sicheren Verkehr. Wie eine WDR-Stichprobe bei sieben Städten zeigte, läuft die Mobilitätswende weg vom Auto auch in NRW eher langsam.