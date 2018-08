Ruhiger Rückreiseverkehr vor Ferienende

Ein vergleichsweise entspanntes letztes Ferienwochenende erwartet das WDR-Verkehrsstudio. "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich der Verkehr in den sechs Wochen Ferien entzerrt" , sagte Elmar Kok am Freitag (24.08.2018). Da nur noch wenige Bundesländer Ferien hätten, sei nicht von sonderlich erhöhtem Verkehr in Richtung Norden auszugehen, so der Verkehrsexperte.

Lkw-Fahrverbot am Samstag

"Auch wenn noch einmal Bettenwechsel ist, erwarten wir kein Chaos, weil ja auch die Lastwagen am Samstag nicht fahren dürfen" , sagte Kok.

Zwischen dem 1. Juli und dem 31. August besteht für Lastwagen auch samstags von 7 bis 20 Uhr ein Fahrverbot. Betroffen davon sind laut Bundesverkehrsministerium Teile von 19 Autobahnen. Durch diese Maßnahme soll der Reiseverkehr reibungsloser ablaufen.