NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) will Auto-Poser härter bestrafen. Er unterstützt einen Vorstoß Baden-Württembergs auf der Verkehrsministerkonferenz, die am Donnerstag (04.04.2019) in Saarbrücken begonnen hat. Derzeit kostet "unnützes Hin- und Herfahren" 20 Euro Bußgeld, ebenso wie ein zu großer Auspuff. Zehn Euro muss zahlen, wer unnötigen Abgasausstoß oder Lärm verursacht. Und wer sein Auto so tuned, dass es lauter als 75 dB wird, gefährdet damit die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.