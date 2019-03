In einer Leverkusener Kindertagesstätte ist offenbar zweimal das Essen vergiftet worden. "Die Kinder sind mit dem Essen nicht in Kontakt gekommen, weil das Kita -Team die Verunreinigungen vor der Essensausgabe bemerkt hat. Die Meldekette hat funktioniert" , sagte Nadja Georgi, Fachbereichsleiterin des evangelischen Kita-Trägers, dem WDR am Mittwoch (27.03.2019).

Laut Polizei Leverkusen kam es zu den Vorfällen an zwei Tagen im Januar und Februar. Einer Mitarbeiterin der Küche sei aufgefallen, dass die Speisen für die Kinder nach Chemikalien rochen. Deshalb wurde das Essen rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen.