Verfassungsschutz darf AfD beobachten

Eigentlich waren zwei Verhandlungstage angesetzt, doch dann traf das Verwaltungsgericht Köln seine Entscheidung überraschend bereits am Dienstagabend: Die Alternative für Deutschland (AfD) gilt nun als sogenannter Verdachtsfall. Es gebe "ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen innerhalb der Partei", teilte das Gericht am Dienstag nach knapp zehnstündiger mündlicher Verhandlung mit.

Das heißt, es dürfen geheimdienstliche Mittel zur Beobachtung eingesetzt werden. Eine entsprechende Klage der AfD werde abgewiesen, so der Richter.

Richter: "Flügel" immer noch einflussreich

Der sogenannte Flügel übt großen Einfluss in der Gesamtpartei aus, erklärte der Anwalt des Bundesamts für Verfassungsschutz, Wolfgang Roth. Mehrere Landesverbände in Ostdeutschland seien ganz klar flügelorientiert. Man könne die Strömung rund um den Flügel nicht nur auf den Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke und dessen unmittelbaren Anhang reduzieren.

Mit der Auflösung des Flügels seien die prägenden Parteimitglieder ja noch immer in der Partei, sagte Roth, sie seien nun in herausgehobenen Funktionen zu finden. AfD-Anwalt Christian Conrad hielt dem entgegen, der Verfassungsschutz habe in der Verhandlung selbst zugegeben, dass er gar nicht sicher sei, ob es den Flügel noch gebe. "Der Flügel spielt heute überhaupt keine Rolle in der AfD ", sagte Conrad. Darauf die Argumentation aufzubauen, dass die ganze AfD als Verdachtsfall eingestuft werden müsse, sei deshalb wenig überzeugend.

Die AfD war 2013 von Kritikern der Euro-Rettungsschirmpolitik gegründet worden. Bereits damals umstritten, rückte sie im Lauf der Jahre weit nach rechts. Der thüringische AfD-Chef Björn Höcke darf offiziell als rechtsextrem bezeichnet werden. Die AfD ist in allen 16 deutschen Länderparlamenten vertreten, ihre mit Abstand stärksten Ergebnisse erzielte sie im Osten. Bei der Bundestagswahl 2021 kam sie auf 10,3 Prozent.