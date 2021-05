Lockerungen für Vereinssport ab Inzidenz unter 100

Im November mussten die Sportvereine fast komplett runterfahren – Sport in Gruppen war weder drinnen noch draußen möglich. Mit Trainings per Video haben sich die Vereine teilweise beholfen. Im März kamen dann die ersten Lockerungen für Kinder. Sie konnten wieder in größeren Gruppen draußen trainieren.

Für alle: Outdoor-Sport in Gruppen

Ab Samstag kann der Amateursport in Nordrhein-Westfalen langsam wieder in den Tritt kommen: In Städten und Kreisen, in denen die Inzidenz mindestens fünf Werktage unter 100 liegt, wird gelockert.