Holocaust-Überlebende Lasker-Wallfisch erhält NRW-Verdienstorden

Die Cellistin Anita Lasker-Wallfisch, eine der letzten Überlebenden des Mädchenorchesters in Auschwitz, erhält am Dienstag (05.06.2018) den nordrhein-westfälischen Verdienstorden. Das gab die Staatskanzlei am Donnerstag in Düsseldorf bekannt. Die 92-Jährige habe bei zahllosen Vorträgen in Schulen von ihrem bewegenden Leben berichtet und mit Schülern über den Holocaust diskutiert.

Als 17-Jährige nach Auschwitz deportiert

Die Auszeichnung verleiht Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) der in Breslau geborenen Cellistin auf den Tag 75 Jahre nach ihrer Verurteilung. Die damals 17-Jährige war 1943 wegen Urkundenfälschung - auch zugunsten französischer Kriegsgefangener - zu einer Zuchthausstrafe verurteilt worden.