Corona-Quarantäne: Verwaltungsgericht Münster gibt Subunternehmern der Fleischindustrie recht

Mehr als 7000 Klagen insgesamt

Damit schlossen sich die Richter in Münster in zwei Musterverfahren dem Verwaltungsgericht Minden an, das Ende Januar vergleichbare Entscheidungen getroffen hatte. An beiden Gerichten liegen mehr als 7.000 Klagen von betroffenen Arbeitnehmern, die über Subunternehmer in Schlachtbetrieben bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück oder Westfleisch in Coesfeld eingesetzt wurden. Die beiden Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

