Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder zu erneuten Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Es sei am Dienstag mit starken Einschränkungen zu rechnen, sagte Verdi-Chef Frank Bsirske am Montag (09.04.2018). In Nordrhein-Westfalen werden Nahverkehr, Kitas, Versorgungsbetriebe und Stadtverwaltungen bestreikt.